“مستنقع” يبتلع اثنين بوادي أبو حشيش في صامطة.. و”الدفاع المدني” يحذر

لقي فتيان اثنان مصرعهما غرقا مساء الثلاثاء، وذلك في مستنقع بوادي ابو حشيش بقرية الجيانية وجرى انتشال جثمانيهما ونقلهما الى مستشفى صامطة العام.

جاء ذلك عقب هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء الثلاثاء ما بين الخفيفة إلى الغزيره على المحافظات الحرث والدائر وفيفا والعارضة والعيدابي والطوال وأحد المسارحة وهروب والريث وصبيا وضمد وصامطه ومدينة جيزان ومركز الموسم والحشر، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه ابلغ الادارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة .

وأشار إلى أنه وردنا بلاغ عن غرق فتيين اثنين بمحافظة صامطه وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق فتيين في مستنقع بوادي ابوحشيش بقرية الجيانيه أحدهما سعودي والآخر يمني يبلغان من العمر ( ١٢ ) عاما، حيث تم انتشال جثتيهما من قبل ذويهم قبل وصول الفرقة للموقع ونقلهم لمستشفى صامطه العام .

كما تم تلقي عدد من البلاغات عن سقوط جدران مع عدادات الكهرباء لمنازل بعض المواطنين بمحافظة صامطه وتم الشخوص عليها ومعاينتها وعمل الإجراءات اللازمة.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه، وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.