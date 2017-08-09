 نجران.. مدير الشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نجران.. مدير الشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك “مستنقع” يبتلع اثنين بوادي أبو حشيش في صامطة.. و”الدفاع المدني” يحذر شاهد عيان يكشف لـ”المناطق” سبب تحويل مسار رحلة طائرة من تبوك الى جدة ! الجيش اللبناني ينشر 3 آلاف جندي لقتال داعش تحربر منطقة غرب تعز وسط تراجع ميليشيا الحوثي وصالح صورة مسربة لآي فون 8 بشاشة كاملة تخلو من أزرار شاهد.. “فقرة السكاكين” بمهرجان في الطائف كادت أن تقتل شخصا بطعنة في رأسه ! #حي_المسورة يصل الترند بعد تطهيره من شرذمة الإرهاب شاهد.. عدّاء دفع امرأة باتجاه حافلة.. وهذا ما حدث بعدها ! (فيديو) مصر تتسلم ثاني غواصة طراز (209/1400) من ألمانيا وتدشن الثالثة شاهد.. لحظة مطاردة القوات الأردنية لقاتل رجل أمن في أحد الأحياء الأمير خالد بن سلمان: سياسات قطر تشكل تهديدا لأمننا الوطني

نجران.. مدير الشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

نجران.. مدير الشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك
المناطق - نجران

استقبل فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الأستاذ / أحمد طالبي بمكتبه بالفرع فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ / عوض الأسمري وكذلك رئيس الهيئات بفرع الرئاسة لمنطقه نجران الشيخ / فارس عبدالله الجليل، وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد وفرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يعود على خدمة بيوت الله تعالى و منسوبيها و مرتاديها وتبادل الخبرات فيما يخدم العمل الدعوي بالمنطقة.

من جهته أثنى مدير عام الهيئة بمنطقة نجران على ما يلقاه فرع الهيئة من تعاون من قِبل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بما يحقق خدمة الصالح العام ..ثم دعى طالبي الله أن يحفظ هذه البلاد وان يديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>