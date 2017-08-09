صحافية تحصل على أعلى تعويض طلاق بالعالم.. فكم بلغ ؟

من المنتظر أن تحصل الصحافية الروسية داشا زوكوفا على أكبر تعويض مالي في العالم من زوجها الذي تم الإعلان مؤخراً عن طلاقها منه، وهو الملياردير الروسي وإمبراطور المال والأعمال رومان أبراموفيتش، الذي يُعتبر أيضاً أحد أشهر و أثرى الرجال في روسيا، وربما في العالم بأكمله.

وأعلن أبرافوميتش الاثنين انفصاله عن زوجته زوكوفا بعد زواج استمر 10 سنوات ورغم أنها أنجبت له طفلين، إلا أنهما أعلنا أنهما سيواصلان العمل سوياً من أجل إنجاح الأعمال التي يمتلكانها، ومن أجل تربية أطفالهما أيضاً.

وتعمل زوكوفا رئيس تحرير لمجلة يمتلكها طليقها أبراموفيتش، فيما تبلغ هي من العمر 36 عاماً بينما يبلغ هو من العمر 50 عاماً.

أما إعلان الطلاق فيأتي بعد أيام قليلة من ظهور أبراموفيتش في مناسبة اجتماعية بدون زوجته بمدينة سان بطرسبرغ، وهو ما أثار حملة كبيرة من التساؤلات والجدل وانتهت بإعلان الطلاق بينهما.

وقالت جريدة “ديلي ميل” البريطانية إن زوكوفا تستعد لتسجيل رقم قياسي جديد في عالم تعويضات ما بعد الزواج، إذ يتوقع أن يصل التعويض الذي ستحصل عليه عن السنوات العشر التي قضتها في كنف الملياردير الروسي إلى 7 مليارات جنيه استرليني (9.1 مليار دولار)، وهو ما سيعني أن تعويض الطلاق لهذه الصحافية الشابة سيكون الأعلى في العالم على الإطلاق، إذ لم يسبق أن حصلت مطلقة على مثل هذا المبلغ من زوجها.