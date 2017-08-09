محمد عبده للمطالبين بقيمة تذاكر حفلته الملغاة اسألوا روتانا والسياحة!

قام الفنان محمد عبده بالتعقيب على مطالبات عدد من الجماهير له بإعادة قيمة تذاكر حفلته الملغاة، والتي كان مقرراً إقامتها في مهرجان «سوق عكاظ» عبر أكثر من «هاشتاق» في تويتر بعضها وصل إلى الترند السعودي، بالقول اتصلنا بمحمد عبده الموجود بين لندن وباريس حاليا استعدادا لجديده من الحفلات فقال «الظروف ليست ملكاً لأحد، وما أقوله بهذا الشأن أن ما حدث خارج عن الإرادة، كنت مستعداً بالفعل لهذه الحفلة وعلى المسرح في البروفة العامة عشية موعد الحفلة المقرر، لكننا فوجئنا بخبر وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله، وبالاتفاق مع المنظمين تم تأجيل الحفلة»وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف ظلت الإدارة على تواصل مع هيئة السياحة حول ما سيحدث، وننتظر أن يبت في هذا الأمر بعد أن أبلغت بأن الحفلة تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد.

وحول المطالب بأسعار التذاكر، قال «أعتقد أن بإمكانهم الاستفسار من جهتين معنيتين بتنظيم الحفلة هما هيئة السياحة وشركة روتانا».