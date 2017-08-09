 أبل تتجه إلى إطلاق «آي فون 8» في سبتمبر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أبل تتجه إلى إطلاق «آي فون 8» في سبتمبر المقبل

أبل تتجه إلى إطلاق «آي فون 8» في سبتمبر المقبل
المناطق_الرياض

تتجه شركة أبل إلى إطلاق هاتفها الرائد القادم المسمى آي فون 8 في شهر سبتمبر القادم، ويجري ذلك بالتزامن مع إطلاقها لهواتف آي فون 7 إس وآي فون 7 إس بلس، أي في اليوم نفسه، وذلك وفقاً لما أشار له، المحلل المحلل مينج-تشي كو العامل لدى شركة “كي جي آي” KGI للأوراق المالية، بحيث يبدو أن “الشائعات حول تأخير آي فون 8 لا أساس لها من الصحة”.

وتنوي الشركة طرح الهاتف بكيمات وطرق محدودة، مما قد يدفع الراغبين بالحصول على هاتف آي فون 8 إلى شرائه على الأرجح بعد طرح الدفعة الثانية من الهاتف في الأسواق، ويعرف عن المحلل تسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة أبل.

وتطرق في تقريره الجديد إلى الحديث عن الجيل القادم من هاتفي آي فون 7 وآي فون 7 بلس، بالإضافة إلى الهاتف الجديد كلياً آي فون 8 الذي سوف يمتاز بشاشته المصنوعة بتقنية OLED.

وأضاف كو، أن “الهاتف سوف يطلق بعدة ألون هي الأسود والفضي والذهبي، مما يشير إلى أن خيار الذهبي الوردي لن يكون موجود، وحذر المحلل، الذي قال في وقت سابق أن الهاتف قد يتأخر، من أن الكميات سوف تكون قليلة للغاية، بحيث أنها قد تتراوح بين 2 و4 مليون هاتف فقط.

وتدعم جميع النماذج الجديدة من هواتف آي فون تقنية الشحن السريع، بحيث قد يضطر المستهلكين إلى إنفاق أموال إضافية على كابل Lighting-to-USB-C ومحول كهربائي جديد لاستعمال هذه التقنية، وهو النهج نفسه الذي اتبعته أبل مع حاسبها اللوحي الجديد آي باد برو iPad Pro.

ويتوقع كو، أن “ترتفع وتيرة إنتاج هاتف آي فون 8، والذي يسميه البعض أيضاً آي فون 8 برو، بسرعة لتصل إلى ما بين 45 و50 مليون هاتف لهذا العام.

وعلى النقيض من ذلك يتوقع أن تنتج آبل ما بين 35 مليون و38 مليون هاتف بقياس شاشة 4.7 إنش من جهاز iPhone 7s، وبين 18 مليون و20 مليون هاتف بقياس شاشة 5.5 إنش من جهاز iPhone 7s Plus”.

وكشف المحلل، إمكانية كون هواتف iPhone 7s وiPhone 7s Plus قد دخلت بالفعل في مرحلة الإنتاج الضخم، ومن المثير للاهتمام اقتراحه أن نماذج 7s ستأتي أيضاً بنفس الألوان الثلاثة، وليس من الواضح بعد لماذا قد تعمد أبل إلى تقليل الخيارات اللونية هذه المرة مع نفس التصميم والمواد.

ويفترض أن يدخل هاتف آي فون 8 مرحلة اختبار التحقق من المنتج في أواخر أغسطس الحالي، وذلك قبل أن تبدأ عملية الإنتاج الضخمة في منتصف شهر سبتمبر القادم.

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