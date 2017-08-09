 زلزال بقوة «6.6» درجات يضرب شمال غرب الصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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زلزال بقوة «6.6» درجات يضرب شمال غرب الصين

زلزال بقوة «6.6» درجات يضرب شمال غرب الصين
المناطق_وكالات

ضرب زلزال، بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة جينغخه في ولاية بورتالا المنغولية ذاتية الحكم في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين صباح اليوم .

وأفاد بيان صادر عن مركز شبكات الزلازل الصيني بأنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 11 كم عند خط عرض 44.27 درجة شمالاً وخط طول 82.89 درجة شرقاً.

ولم تورد وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية ألتي أوردت الخبر أي أنباء عن وقوع ضحايا آو خسائر حتى الآن.
ويأتي زلزال شينجيانغ بعد ساعات قليلة من وقوع زلزال أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 88 آخرين بجروح، بينهم 30 في حالة خطيرة، وذلك في محافظة جيوتشايقو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين أمس .

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