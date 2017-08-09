 تحويلات مالية تكشف التمويل القطري للإرهاب بالبحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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تحويلات مالية تكشف التمويل القطري للإرهاب بالبحرين

تحويلات مالية تكشف التمويل القطري للإرهاب بالبحرين
المناطق_وكالات

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، عن أدلة وشواهد تثبت تورط قطر في تمويل الإرهاب في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن تفجير سترة الإرهابي الذي نُفذ في يوليو 2015، وأدى إلى مقتل عنصرين من الأمن، وإصابة 8 آخرين، هو أحد العمليات المدعومة من قطر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن أدلة وشواهد فضحت تورط قطر بتمويل الإرهاب في المملكة، ومنها تلقي الممول الرئيس لتفجير سترة الإرهابي، وهو المدعو حسن عيسى مرزوق، مبالغ مالية بشكل حوالات منتظمة من رجل أعمال قطري بارز، يدعى محمد سليمان حيدر، خلال الفترة من 2010 وحتى 2015.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن بداية كشف الخيوط كانت بالقبض على المدعو حسن عيسى مرزوق (47 عاماً) نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015، بعد عودته من إيران والذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن 10 سنوات، في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي، على خلفية تورطه كممثل لجمعيته المنحلة في قضايا تمويل العناصر الإرهابية، وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنياً، وهو ما أقر به عدد من المقبوض عليهم في قضية تفجير سترة الارهابي.

وأكدت أن تمويل قطر للإرهاب في مملكة البحرين لم يكن مقتصراً على الدعم المالي للعناصر الإرهابية والقائمين على إسنادهم، أمثال حسن عيسى مرزوق، وغيره من الداعمين للإرهاب، بل ظل الدعم المعنوي واللوجستي القطري واضحاً في كثير من الأعمال الإرهابية.

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