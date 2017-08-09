 توقعات بهطول أمطار رعدية في «6» مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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توقعات بهطول أمطار رعدية في «6» مناطق بالمملكة

توقعات بهطول أمطار رعدية في «6» مناطق بالمملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات مناطق جازان و نجران وعسير تمتد إلى مرتفعات مناطق الباحة و مكة المكرمة و المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء بين رفحاء وحفر الباطن تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم , كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر،متوسط الموج الى مائج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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