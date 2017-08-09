سفارة الكويت في بلجيكا تدعو مواطنيها في بروكسل إلى الحذر

طالبت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا اليوم المواطنين الكويتيين الذين يزورون العاصمة البلجيكية بتوخي الحذر في أعقاب عملية إطلاق النار التي شهدتها ضاحية مولنبيك.

ودعت السفارة الكويتية في بيان لها : مواطنينها إلى الاتصال بها عند الضرورة على رقم الطوارئ التالي : 0032477775801 .

الجدير بالذكر أن ضاحية مولنبيك في العاصمة البلجيكية كانت قد شهدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء عملية مطاردة وإطلاق نار من قبل الشرطة البلجيكية على إحدى السيارات بعد أن ادعى سائقها أن في داخلها متفجرات.