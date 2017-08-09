مشروب يخلص الجسم من الكولسترول والدهون الأحادية

يعتبر التخلص من الكولسترول السيء من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير منا، كونه يؤثر على عضلة القلب بدرجة كبيرة، ويتسبب في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، لا يمكن تجاوزها، وقد يسبب الوفاة المفاجأة، ويجهل العديد منا كيف يمكن القضاء عليه من خلال الطرق الطبيعية.

وكما نشر موقع “شير كير”، فأن تناول كوب من البنجر بالليمون يوميا، يساعد على حرق الدهون الضارة التي تؤثر بالسلب على الجسم بالإضافة إلى ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، والتي تساعد على حرق الدهون وزيادة سرعة التمثيل الغذائي.

وكما جاء في الموقع، فإن تناول المشروب يوميًا، يساعد على التخلص من الدهون الأحادية، كما يساهم فى تعزيز قدرة الجسم على مواجهة الكسل وزيادة الطاقة.