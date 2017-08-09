توفر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز بجدة عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة في كليتي الهندسة وطب الأسنان بدرجة لقسم هندسة التعدين في تخصص بيئة وسلامة وتهوية مناجم عدد (1) للعام الدراسي 1439/1438هــ حسب الشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة التعدين من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وأن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أو بديل التوفل , أو STEP أوIELTS

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب سكرتير رئيس قسم هندسة التعدين بمبنى رقم 42، غرفة رقم 24G31، أو على البريد الالكترونيhmahmed@kau.edu

كما أعلنت كلية طب الأسنان بالجامعة عن توفر وظيفة معيد والمخصصة لقسم علوم الفم التشخيصية تخصص أنسجة الفم وتشريح الأسنان طلاب عدد(1) ولقسم إصحاح الأسنان تخصص إصحاح وتجميل الأسنان طلاب عدد(1) طالبات عدد (1) ولقسم علاج الجذور ولب الأسنان تخصص علاج الجذور ولب الأسنان طلاب عدد(1) طالبات عدد(1) ولقسم استعاضة الفم والوجه والفكين تخصص استعاضة الفم والوجه والفكين طلاب عدد (1) طالبات عدد (1) ولقسم جراحة الفم والوجه والفكين تخصص جراحة الفم والوجه والفكين طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1439/1438هــ.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وثلاث خطابات تزكية على الأقل وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب عميد الكلية بمبنى رقم (12) ص . ب 80209 جدة 21589 البريد الالكترونيden.faculty@kau.edu.sa