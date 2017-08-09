 الكويت تقدم شكاوى للأمم المتحدة لتعدى إيران على مياهها الإقليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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الكويت تقدم شكاوى للأمم المتحدة لتعدى إيران على مياهها الإقليمية

الكويت تقدم شكاوى للأمم المتحدة لتعدى إيران على مياهها الإقليمية
المناطق_الرياض

ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن دولة الكويت تقدمت مؤخرا بعدة شكاوى ودعاوى للأمم المتحدة ضد الاختراقات المتكررة التي تنفذها البحرية الإيرانية داخل المياه الإقليمية الكويتية.
وأشارت الصحيفة في، إلى أن مصدرا مطلعا أوضح للصحيفة أن الاختراقات الإيرانية كانت تحديدا حول المنصات النفطية الكويتية البحرية البالغ عددها “9” لافتا إلى أن التعديات كانت من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وقال المصدر إن مواطنا كويتي تعرض لعملية تفتيش من قبل زوارق الحرس الثوري بالقرب من أحد قرب تلك المنصات، حيث فوجئ بزورق إيراني تابع للحرس الثوري يستوقفه، وقام أحد جنوده بالاستجواب والتحقيق مع المواطن ووقعه على تعهد “كتب باللغة الإيرانية”.
وأفاد المصدر بأنه لم يتواجد أثناء اعتراض المواطن أي زورق للقوة البحرية، وعندما عاد المواطن قام بإبلاغ خفر السواحل.

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