في جريمة بشعة مقتل شاب وإصابة شقيقه أمام منزله بضاحية قارا

لقي مواطن بالعقد الثاني من عمره مصرعه مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد تعرضه لعدة طلقات نارية، أمام منزلة بضاحية قارا بمدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف أن مركز شرطة قارا تلقى بلاغاً عن تعرض مواطن عشريني لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا عصر أمس، أدت إلى وفاته على الفور.

وأضاف أنه جرى على الفور انتقال المختصين لموقع الحادث ورفع الآثار وإشعار النيابة العامة، كما جرى تعميد جهة الاختصاص بتكثيف التحريات والبحث؛ لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجاني.