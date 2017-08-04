إنفاذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية..عقد الاجتماع الأول للجنة الأمنية للحج

تراس معالي مساعد وزير الداخليه لشؤون العمليات المشرف على الامن العام الفريق اول /سعيد بن عبدالله القحطاني الاجتماع الاول للجنة الامنية بالحج – بحضور كافة اعضائها، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمن العام بمحافظة جده

وفي مستهل الاجتماع رحب معالي رئيس اللجنه الامنية بالحج بإعضاء اللجنة الامنية ناقلا لهم تحيات وتمنيات سمو وزير الداخليه بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم مؤكداً ان هذا الاجتماع يأتي للتأكد من جاهزية خطط الاجهزه الامنيه والعسكريه المشاركه في اللجنه الامنيه من كافة النواحي التنظيمية والوقائية والخطط المساندة وخطط الطوارىء والتأكيد على أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الامنيه والعسكريه والجهات المشاركه الاخرى بما يكفل باذن الله ان يكون حج هذا العام مميزا بكافة مراحله.

هذا وقد اكد معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات على اهمية المرحلة الحالية في ظل الاوضاع والطروف الراهنه والتي تستوجب رفع درجة الاستعداد والجاهزيه لكافة الاجهزة الامنية المشاركه في مهة حج هذا العام واهمية التأكيد على العاملين على اختلاف مستوياتهم ورتبهم بالدور المنوط بهم حسب موقعهم الوطيفيي ومهام وطبيعة عملهم وضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن احتساباً للاجر من الله وتحقيقاً لتطلعات القياده الرشيده لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ..

ثم ناقش المجتمعون عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص ومهام اعمال كل قطاع، وقد حضر الاجتماع معالي قائد قوات امن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي.