 وزارة التجارة تلزم المحلات التجارية بهذه الشروط! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزارة التجارة تلزم المحلات التجارية بهذه الشروط!

وزارة التجارة تلزم المحلات التجارية بهذه الشروط!
المناطق_الرياض

:قامت وزارة التجارة والاستثمار بإلزام جميع المحلات التجارية بإرجاع الباقي من العملات المعدنية، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني رفضها لأساليب البعض للتهرب من الالتزام بتعميمها في هذا الشأن. ودعت الجميع إلى تسجيل علاماتهم التجارية حفاظًا عليها من التقليد وحماية للاستثمارات المختلفة، كما طالبت المحلات التجارية ضرورة التعامل باللغة العربية، مشيرة إلى أن أسعار المهن والخدمات من اختصاص الأمانات والبلديات وليس الوزارة. وأشارت إلى إمكانية شطب السجل التجاري إلكترونيًا في حال عدم توفر تراخيص من جهات أخرى. ويجري العمل حاليًا على توطين قطاع البقالات لتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة للسعوديين.

ويوجد بالمملكة أكثر من 700 سوبر ماركت، و40 ألف بقالة. ويبلغ عدد السعوديين بقطاع التجزئة 300 ألف، مقابل 1.7 مليون أجنبي.

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