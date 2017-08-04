رئيس الوطني: الامير فهد بن سلطان يدفع بالوطني للاضواء

ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الوطني نايف بن عوض البلوي، دور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، بدعم النادي من خلال إتاحة الفرصة للفريق الأول لكرة القدم بالمشاركة في دورة تبوك الودية بنسختها الثانية والاحتكاك مع فرق محلية وعربية.

ونوه البلوي في تصريحه، أن الوطني استفاد كثيراً من الدورة ووقف على جاهزية لا عبية لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأشار رئيس الوطني، أن دورة تبوك أصبحت حدثاً رياضياً هاماً ، مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة بفكر وإدارة سمو أمير منطقة تبوك، وذلك باستقطاب فرق عربية ومحلية، ونجوم الرياضة والإعلام، وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاد البلوي بالمستوى التنظيمي الرفيع للبطولة الأمر الذي انعكس على الأداء الفني لها .