النصر يتوصل لاتفاق مع نجم الفتح المغربي

توصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم لاتفاق شبه نهائي مع لاعب الفتح الرباطي المغربي محمد فوزير.

ويرغب مسؤولو النصر في الاستفادة من خدمات فوزير بداية من الموسم المقبل، بعدما قدم أداء لافتاً للنظر مع الفتح الرباطي في البطولة العربية، التي اختتمت فعاليتها الأحد الماضي.

ورحب فوزير بفكرة اللعب في الدوري السعودي، ومن المنتظر أن يعلن النصر رسمياً عن إتمام الصفقة خلال ساعات بعد الاتفاق شبه النهائي على بنود العقد.وكان فوزير قد سجل ثلاثة أهداف في مرمى النصر بالبطولة العربية.

يذكر أن النصر ودع البطولة من دور المجموعات، فيما ودع الفتح الرباطي المغربي البطولة من الدور قبل النهائي إثر خسارته أمام البطل الترجي التونسي 2-1. ويفتتح النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي السبت المقبل.