 أرامكو تخفض تصدير النفط بواقع «520» ألف برميل يومياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أرامكو تخفض تصدير النفط بواقع «520» ألف برميل يومياً

أرامكو تخفض تصدير النفط بواقع «520» ألف برميل يومياً
المناطق_الرياض

قالت مصادر مطلعة في قطاع النفط أمس، إن أرامكو السعودية ستخفض مخصصات النفط الخام إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر المقبل، بما لا يقل عن 520 ألف برميل يوميا للوفاء بالتزامها بكبح تخمة الإمدادات العالمية.

وبحسب “رويترز” أكدت المصادر أن أرامكو ستخفض الإمدادات لمعظم العملاء في آسيا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في سبتمبر التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات.

وأسهم اتفاق خفض الإنتاج في صعود أسعار الخام فوق 58 دولارا للبرميل في يناير لكنه تراجع فيما بعد إلى نطاق بين 45 و52 دولارا للبرميل إذ استغرقت جهود سحب المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع، كما أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري قوض تأثير تخفيضات الإنتاج وكذلك زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا.

وقالت المصادر إن مخصصات الخام لشركات النفط الكبرى وبعض العملاء في أوروبا ستنخفض بواقع 220 ألف برميل يوميا في سبتمبر بينما تتقلص الإمدادات للولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل إجمالا الشهر المقبل.

وفي أغسطس الجاري أفاد مصدر في قطاع النفط في السعودية لرويترز بأن صادرات السعودية للولايات المتحدة ستقل عن 800 ألف برميل يوميا في ذلك الشهر مع تقليص المملكة الصادرات العالمية خلاله إلى 6.6 مليون برميل يوميا.

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