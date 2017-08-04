 (كفاءة): استخدام زيت المحرك من الشركة المصنعة للمركبة يُقلل استهلاك الوقود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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(كفاءة): استخدام زيت المحرك من الشركة المصنعة للمركبة يُقلل استهلاك الوقود

(كفاءة): استخدام زيت المحرك من الشركة المصنعة للمركبة يُقلل استهلاك الوقود
المناطق_الرياض

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة حيث يُمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.
كما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري، لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
وبين المركز أنه من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود، التأكد من ضبط ضغط الإطارات حسب القيم المنصوص عليها بحسب مُصنّع المركبة، وضبط زوايا العجلات.

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