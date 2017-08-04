صحيفة: إيران تستغل أزمة قطر لحقنها بمسكنات اقتصادية

أكّدت الحكومة الإيرانية يوم أمس الثلاثاء أنها تسعى لاستغلال الفرص التجارية في قطر، التي تعاني من مقاطعة تفرضها المملكة والإمارات والبحرين ومصر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفي هذا الشأن كشفت صحيفة “العرب” اللندنية في تقريرا عن استغلال إيران لأزمة قطر وحقنها بمسكنات اقتصادية، و انتزاع أكبر قدر من الفرص التجارية في قطر.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نقلت تصريحا للسفير الإيراني لدى قطر “محمد سبحاني” أمس حيث قال: “إن الفرص مناسبة للغاية لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة”، ودعا ” إلى استغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر، قائلا:”توجد فرص مناسبة للغاية من أجل رفع المبادلات التجارية بين البلدين”.

ووفقا للصحيفة فإن “تلك العلاقات تمثل زواج مصلحة مؤقتا بين دولتين تعانيان من عزلة دولية وأن طهران تستغل الأوضاع التي تعاني منها الدوحة لتقديم مسكنات اقتصادية مؤقتة”.

ويتزامن اندفاع قطر للارتماء في الأحضان الإيرانية مع سعي تركيا لاستغلال أزمة الدوحة والمنافسة على توفير البدائل للسوق القطرية بعد إغلاق الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية للدول الأربع المقاطعة.

وكان وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكجي” قد أعلن في الأسبوع الماضي، أن هناك رغبة مشتركة بين تركيا وقطر وإيران في نقل الصادرات التركية إلى قطر برا عبر الأراضي الإيرانية، وأكد أنه سيناقش المقترح في إيران .

في هذه الأثناء تفاقمت الأزمات المالية في قطر رغم محاولات إيران وتركيا تخفيف تداعيات المقاطعة. فقد أعلنت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين عن تراجع ثقتها بالنظام المصرفي القطري حين قلبت نظرتها المستقبلية إليه من مستقرة إلى سلبية.