قرقاش: هذه أساسيات خروج قطر من أزمتها

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية.. أزمة قطر مع عالمها.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، أساسيات لخروج قطر من أزمتها.. ملخص مفيد لا يمكن تجاوزه.

وأضاف أن أزمة قطر مع جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال التصدي لهذه المشاغل والحقائق، مؤكداً أن ارتجاء الحل من الضغط “البعيد” لن يجدي. الحل في شجاعة مواجهة الأزمة.

وأكد أن الشجاعة والمكاشفة ضرورية في ظل غياب الثقة وسجل من التحريض. نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون المحيط.