 أمانة تبوك تدعو المطابخ الراغبة بذبح الأضاحي في عيد الأضحى تقديم المستندات اللازمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة تبوك تدعو المطابخ الراغبة بذبح الأضاحي في عيد الأضحى تقديم المستندات اللازمة

أمانة تبوك تدعو المطابخ الراغبة بذبح الأضاحي في عيد الأضحى تقديم المستندات اللازمة

دعت أمانة منطقة تبوك جميع المنادي والمطابخ في المدينة الراغبة بالاستفادة من إتاحة خدمة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام إلى مراجعة الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة للاطلاع على الشروط المنظمة لعملية ذبح الأضاحي وتقديم المستندات اللازمة لمنحهم الموافقة اللازمة لذلك.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان بأن الأمانة وحرصاً منها على تنظيم آلية ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك وتطبيق الاشتراطات الصحية فقد حددت شروطاً لمنح المنادي والمطابخ موافقة على ذبح الأضاحي.
يأتي في مقدمتها وجود رخصة مهنية سارية المفعول للمنشأة وشهادة صحية سارية المفعول لكل عامل يعمل في المنشأة.
كما يجب أن يلتزم المندي بتوفير طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح مع التعهد الكامل بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.
وتابع الغبان موضحاً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١١/٢٥هـ.
كما حذر الغبان جميع المنادي والمطابخ من مغبة ذبح الأضاحي دون الحصول على موافقة الأمانة الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المنشأة وفرض غرامية مالية عليها بحدها الأعلى وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

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