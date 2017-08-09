مساعد رئيس هيئة الرياضة يوجه بتفعيل دور بيوت الشباب

وجه مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، نائب رئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الدكتور منصور عبدالله المنصور بتفعيل أداء بيوت الشباب المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة .

جاء ذلك من خلال اجتماع عقده معاليه بالأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب محمد الخربوش ومدير الشؤن المالية ولأداريه بالجمعية .

وأشاد معاليه بالنقله المتميزة لبيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض والتي من خلالها حقق البيت تنامياً ملحوظاً في الخدمة والأداء مؤكداً على أهمية عمل الجمعية بفتح قنوات للموارد المالية من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف حركة بيوت الشباب وبما يتماشى مع النظم السائدة عالمياً في هذا الجانب .. وشدد معاليه على المبادرة بتفعيل الأداء في البيوت بكافة فئاتها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة بيوت الشباب بالمملكة..

من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب أن الجمعية ووفق إمكاناتها المتاحة بذلت ولاتزال تعمل على الارتقاء بخدماتها مقدماً خالص شكره وتقديره لمعالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ، على حرص معاليه واهتمامه ومتابعته الأمر الذي سوف ينعكس مستقبلاً على جودة الأداء وتنامى الحركة في بيوت الشباب قاطبة بإذن الله ..

الجدير ذكره أن الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب عضو مؤسس في الاتحاد العربي لبيوت الشباب وعضو منتسب وفاعل في الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ..وتشرف الجمعية على (25) بيتاً للشباب تخدم قطاع الرياضة والشباب والجماعات والافراد على مدار العام .