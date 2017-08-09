 أمانة الرياض: الحملات على الباعة الجائلين مستمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض: الحملات على الباعة الجائلين مستمرة

أمانة الرياض: الحملات على الباعة الجائلين مستمرة
المناطق-الرياض

قامت الادارة العامة للراحة والسلامة بامانة منطقة الرياض بجولة تفتيشية استمرارا لحملاتها على الباعة الجائلين بالتنسيق مع قوة الضبط الميداني وذلك بحراج بن قاسم القديم .
ذكر ذلك المهندس انور قلم مدير عام الراحة والسلامة بالامانة واشار الى انه تم مصادرة عدد من البسطات وتسليم محتوياتها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها وجرى ايقاف ٣٠ عاملا مخالفا وتسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم .
واكد المهندس قلم ان هذه الجولات مستمرة داعيا المواطنين والمقيمين الشراء من المحلات النظامية، ورحب بتعاون الجميع بالتبليغ عن اي ملاحظات عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.

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