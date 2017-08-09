 القاضي يستقبل جمعية النحالين برجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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القاضي يستقبل جمعية النحالين برجال ألمع

القاضي يستقبل جمعية النحالين برجال ألمع
المناطق - عسير

استقبل أمين منطقة عسير صالح بن عبد الله القاضي بمكتبه صباح أمس رئيس الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع الشيخ علي الحياني ، وأعضاء الجمعية ، وتم مناقشة بعض عقبات التي تصادف باعة و منتجي العسل ، وشكر الحياني أمين عسير على ما تقوم به الأمانة من جهود لمحاربة الغش في العسل لاسيما وأن الإقبال عليه كبير من كثيراً من المواطنين .
كما تم مناقشة أرض الجمعية بمركز الحبيل برجال ألمع ، وكذلك منح الجمعية عدة أكشاك في السودة خلال موسم الصيف ويكون ما يقدم فيها على مسئولية الجمعية , وأكد أمين عسير أن الأمانة لن تتوانى في دعم كافة الجمعيات لما فيه المصلحة العامة ، وأشاد بالتميز الذي تشهده جمعية العسل في رجال ألمع ، وضرورة تعاون الأمانة في كافة ما يخص تحليل منتج العسل بشكل دائم للتأكد من جودته للمستهلك وسلامته من الغش .

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