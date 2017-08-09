إطلاق “طربيات أبها” في نسختها الأولي

تطلق غدا النسخة الأولى من “طربيات أبها” في مركز الأمير سلطان الحضاري التي تقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧.

وسيدشن أولى الجلسات غدا (الخميس ١٠ أغسطس) الفنان القدير طلال سلامة إلى جانب الفنان الشاب ماجد مدني، على أن يحيي الفنان نايف البدر ثاني الجلسات بغد غد (الجمعة ١١ أغسطس) إلى جانب الفنان الكويتي فيصل الراشد.

وأوضح منظم ومنتج طربيات أبها فطيس بقنة أن الجلسات ستشهد مشاركة ١٨ موسيقيا من مصر وجدة، وأن وصول الفنانين المشاركين في أول وثاتي الجلسات توالى طيلة اليوم ونفذوا بروفاتهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد كل جلسة نحو ٤ ساعات، بواقع ساعتين لكل فنان، لافتا إلى أن الجمهور الجنوبي المتذوق للطرب مدعو للحضور والاستمتاع بالجلسات، لاسيما بعد أن حرصت اللجنة المنظمة علي وضع أسعار مناسبة للتذاكر.

وأكد فطيس أنه تشرف بثقة نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير منصور بن مقرن لتولي تنظيم وإنتاج “طربيات أبها” في نسختها الأولى، ودعمه وتشجيعه لإنجاح الحدث، الذي وصفه بالتظاهرة الفنية الفريدة.

وأشاد فطيس بتعاون كافة طاقم العمل الفني الذي ضم أكثر من ١٠٠ مختص تولى تجهيزات المركز، ومنها تركيب ديكور تراثي، و٢٥٠٠ كرسي للجماهير مقسمة على ٤ فئات و٣ فئات، فضلًا عن جهاز إضاءة أوروبي من الأحدث عالميًا ونظام صوتي عالي الدقة والوضوح في التحكم والمساحة.

يذكر أن برنامج الجلسات الزمني يمتد ٤ أسابيع، في كل أسبوع ليلتان، يحييها ٤ فنانين، بواقع فنانين لكل ليلة، ليكون إجمالي الجلسات ٨ يشارك فيها ١٦ فنانًا، وهي عبارة عن جلسات فنية مسرحية من خلال عزف التخت الشرقي، يغلب عليها طابع الطرب والسمر في جو مليء بالفرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجوم الشابة التي حققت نجاحات وظهورًا مميزًا في الآونة الأخيرة، يجتمع فيها الطرب الأصيـل والمواهب الشابة الواعـــدة لتقديمهم جماهيريًا، بهدف خلق سوق أغنية متنوع وثري من الجيلين وإفساح الفرصة لهم.

وتقرر أن تقام الجلسات الأربع الأولى عبر أسبوعين متتاليين قبل موسم الحج لهذا العام، فيما ستستكمل باقي الجلسات الأربع بعد انقضاء الموسم مباشرة.