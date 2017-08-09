 جامعة الملك خالد تقبل (5525) متقدما في أولى مراحل الترشيح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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جامعة الملك خالد تقبل (5525) متقدما في أولى مراحل الترشيح

جامعة الملك خالد تقبل (5525) متقدما في أولى مراحل الترشيح
المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج ترشيح الدفعة الأولى لمن نسبهم أعلى من ٨٠٪‏ للنسبة المؤهلة والموزونة من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الجامعي للعام ١٤٣٨/١٤٣٩هـ، وذلك من خلال رسائل نصية عبر الجوال أرسلتها عمادة القبول والتسجيل للطلاب المرشحين، متضمنة تهنئة بالقبول والرقم الجامعي للمقبولين وتعليمات بأنظمة الجامعة.
من جهته، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين الذين ثبتوا على رغباتهم في المرحلة الأولى بلغ ٥٥٢٥ متقدما، كما بين أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب عن المقعد، وعدم رغبته في القبول وسيذهب إلى من يليه في المراحل المقبلة.
وأشار القرني إلى أن ترشيح الدفعة الثانية سيشمل المتقدمين الذين نسبهم الموزونة والمؤهلة أعلى من ٧٥٪،‏ لافتا إلى أن العمادة تسعد بتوفير الدعم والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تردها على نظام الاستفسارات الإلكتروني من الطلاب والطالبات.
يذكر أن استلام الرسالة النصية بالرقم الجامعي يعد الخطوة الأخيرة لتأكيد القبول نهائيا بالجامعة، ولا يحتاج الطالب أو الطالبة إلى إرسال أي مستندات أو زيارة للعمادة.

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