 بلدية الخرج تكثف حملاتها على الباعة الجائلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تكثف حملاتها على الباعة الجائلين

بلدية الخرج تكثف حملاتها على الباعة الجائلين
الخرج : سليمان الدخيل

قامت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الطوارىء وإدارة صحة البيئة متمثلة بالرقابة العامة وإدارة النظافة بحملات مكثفة على الباعة الجائلين بالحدائق العامة والممرات والاسواق والمراكز التجارية وذلك لمخالفتهم للأنظمة والاشتراطات البلدية ، وكذلك سيارات الفود تراك الغير مرخصة والتي تم التحفظ عليها ، والتي تم فيها مصادرة كميات من المواد الغذائية لسوء التخزين والعرض بشكل مخالف .
وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الحملات اليومية للإدارات المخولة والرقابية مستمرة بشكل مكثف والحرص على تطبيق الأنظمة والأشتراطات البلدية على المخالفين وعلى كل ما يخص صحة وسلامة المواطن والمقيم من بعض المواد والتي يتم بيعها عن طريق المخالفين .

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