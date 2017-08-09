 بعد توقف الزوار عنها.. قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد توقف الزوار عنها.. قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول

بعد توقف الزوار عنها.. قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول
المناطق-الرياض

أعلن النظام القطري اليوم، إعفاء مواطني نحو “80” دولة من تأشيرة الدخول، في محاولة لجذب الزوار ومواجهة العزلة التي تعانيها منذ بدء المقاطعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس قطاع تنمية السياحة بهيئة السياحة القطرية بالدوحة الذي أعلن الإعفاء دون تحديد الدول المعنية.

لكنه أوضح أن “اختيار هذه الجنسيات جاء بناء على منهجية متخصصة، وستتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل”.

وأضاف أن “اختيار تلك الجنسيات جاء بناء على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه”.

وتعاني فنادق الدوحة من انخفاض حاد في معدلات الإشغال، منذ إعلان مقاطعتها من قبل المملكة والإمارات والبحرين ومصر، كما شهد مطار حمد انخفاضًا حادًا في أعداد المسافرين بعد المقاطعة.

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