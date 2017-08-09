أمير عسير يستقبل رئيس جمعية ذوي شهداء الواجب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب “واجب” , سعود بن محمد العويس،يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتوره أروى بنت عمر اليماني , والمدير التنفيذي للجمعية إبراهيم بن سعود البرغش ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة .



ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع , خلال زيارتهم للمنطقة للوقوف على حاجة ذوي الشهداء ، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الجمعية في منطقة عسير , وفي مقدمتها ايجاد مقر دائم للجمعية بالمنطقة والذي وجه سموه بالبحث عن مقر مناسب لهم , والعمل على تجهيزه في أقرب وقت ممكن , مؤكدا على أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية لتنفيذ برامج وخدمات ذات جودة عالية لذوي شهداء الواجب بالتعاون مع الشركاء في المجتمع وتركيزهم على الجوانب التعليمية والصحية والتدريبية والتأهيلية و المساهمة في تحسين ظروفهم لتعزيز دورهم المميز في المجتمع ، وتفقد أحوال ذوي الشهداء والتواصل معهم لتحقيق الهدف المنشود ، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الإنساني الجليل ، وما يقدمونه لخدمة ذوي شهداء الواجب بالمنطقة.

وقدم العويس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن استقباله وحرص سموه والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع عبر رعاية ذوي الشهداء بعسير ’ مؤكداً أن توجيهات سموه النيرة ستكون نبراساً لهم في مجال عملهم الإنساني لخدمة ذوي شهداء الواجب في المنطقة .

موضحا أن زيارة منطقة عسير تهدف إلى التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لحصر ذوي الشهداء ، والعمل على تقديم الخدمات التي تقوم بها الجمعية في تقديم الرعاية والدعم المعنوي والاجتماعي والتعليمي والنفسي لذوي الشهداء ، مشيراً إلى أن هذه الجمعية هي جمعية سعودية رائدة في تعزيز قيم التكافل وتمكين التكامل في المجتمع لذوي الشهداء .