رقابة يومية لمنع الملوثة.. تنامي ثقة المتسوق تؤكد سلامة تمور القصيم

في الوقت الذي تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة احتواء تمور من إنتاج مزارع محدودة بالقصيم على نسب من المبيدات أعلى من الحدود المسموح بها ، ومصادرة كميات منها في مهرجانات التمور ، وضبط تمور مصابة بالمبيد في مناطق أخرى ، أثارت المخاوف من انتشارها ، ومطالبة العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة حمايتهم من التمور الملوثة بالمبيدات ، ومضاعفة الرقابة على باعة التمور ، وعدم اقتصارها على ما يباع في مهرجانات التمور ، وتطبيق جميع الاشتراطات والعقوبات على المخالفين.

مدير مهرجان تمور بريدة: أطمئنوا تموركم آمنة ورقابتنا يومية

وأوضح الدكتور خالد النقيدان المدير التنفيذي لمهرجان تمور بريدة ، أنه يتم مساء كل ليلة سحب عينات عشوائية من التمور التي ترد إلى السوق لفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها من أي ملوثات سواءً متبقيات أو غيرها ، مؤكداً أنه لا يوجد ما يشار إلية ظاهرة في سوق تمور بريدة ، لافتاً إلى أن النسب التي تضبط قليلة جداً ولا تذكر من ضمن النسب العالمية التي يشار إليها.

وقال الدكتور النقيدان: أحب أن أطمئن جميع المتسوقين والمستهلكين بأن هناك سيطرة على السوق وعلى التمور التي ترد إليه ، ولكن السوق في الفترة الأخيرة ولله الحمد سجل قلة في المخالفات ، ويرجع ذلك لعدم إتقان المزارع بضبط الرش وخلافه ، أما الآن لم تكن المخالفات مثل بداية السوق ، وأغلب النتائج مطمئنة ولله الحمد ، ونحن نولي هذا الجانب أهمية بالغة.

لافتاً إلى أن الكميات المعروضة في السوق تشهد اقبالاً متزايداً من قبل المتسوقين ، ويأتي ذلك نتيجة تنامي ثقة المتسوق والمستهلك بسلامة التمور المعروضة في السوق والتي تخضع للرقابة والفحص والتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات الحشرية ، أو ارتفاعها عن المعدل الآمن على صحة المستهلك.

وزارة البيئة: حملات تفتيشية ومعاقبة المخالفين

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تعمل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنظيم حملات تفتيش مشتركة ، للكشف عن المنتجات الزراعية الطازجة في جميع مناطق المملكة ، لتطبيق الأنظمة في حق المخالفين ، وأنها تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة من التأكد من سلامة التمور في المزارع ومن سلامة إجراءات الرش والتزام فترات التحريم بحسب نوع المبيدات المستخدمة.

وشددت الوزارة على أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي والجهود المشتركة ، للحفاظ على سلامة المنتجين والمستهلكين ، وأن هناك خطوات إضافية يجري العمل على اتخاذها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق والبلديات الفرعية ، للحفاظ على سلامة الإنتاج والاستهلاك ، ومن ضمن هذه الخطوات ربط البيع في الأسواق المركزية بالحصول على رخصة تتيح للجهات المختصة تعقب المنتج عند اكتشاف مشكلات في المنتج.

وزارة الشؤون البلدية تتفقد مختبرات سلامة الأغذية بالقصيم

أطلع وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية يرأسه مدير عام المختبرات بالوزارة الدكتور عبدالحكيم الجبير ، على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع بدء فعاليات مهرجانات التمور المنتشرة في مدن ومحافظات منطقة القصيم ، حيث تم زيارة مختبرات الأمانة بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة و الرس ، والاطلاع على عمليات الفحص الاعتيادية لما يتم عرضه في الأسواق و المهرجانات من أنواع التمور المختلفة للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية.

د.العامر: ما يتم إتلافه من التمور لا يزيد عن نسبة 0.03% و 0.1%

وأوضح الدكتور صالح العامر وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات بالنيابة ، أنه تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية حيث تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ، و يتم فحصها سريعاً و إتلاف المتلوث بمتبقيات المبيدات ، بالإضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مشيراً إلى أن ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة 0.03% و 0.1.



المشرف على تمور عنيزة: التمور الملوثة لا تشكل إلا نسباً ضئيلة

وأوضح المشرف العام على مهرجان عنيزة للتمور يوسف الدخيل ، أن الجهود المشتركة بين العديد من الجهات المعنية ، تحافظ على صحية التمور المعروضة ، وأن البلدية تشدد الرقابة على التمور المعروضة في السوق ، من خلال عرضها على أجهزة كشف المبيدات في المختبر ، مشيراً إلى أن الكميات التي تعرض في السوق تشهد ازدياداً مطرداً ، نتيجة تنامي ثقة المتسوق بسلامة التمور المعروضة ، بعد تكثيف الرقابة على الكميات المعروضة ، من خلال فحصها وتحليلها والتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات الحشرية ، أو ارتفاعها عن المعدل الآمن على صحة المستهلك ، مؤكداً أن التمور الملوثة لا تشكل إلا نسباً ضئيلة ولا تذكر.

المركز الوطني للنخيل والتمور: قريباً رقابة من المزرعة إلى الأسواق

وأفاد عبدالوهاب محمد الوشيقري من العلاقات العامة بالمركز الوطني للنخيل والتمور ، بأن آليات جودة وسلامة التمور بمشيئة الله من المفترض أن تبدأ من الموسم القادم ، بالتعاون مع مدراء الأسواق المحلية والأمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، حيث ستطبق آليات رقابة من المزرعة وحتى الأسواق.

