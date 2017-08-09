 أمير منطقة تبوك يترأس مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يترأس مجلس المنطقة

أمير منطقة تبوك يترأس مجلس المنطقة
المناطق - تبوك
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الأربعاء الموافق 17/11/1438هـ الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1438/1439هـ
 وفي بداية الجلسة اطلع سموه المجلس على الجهود التي تبذلها كافة الإدارات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن التي بدأت أعمالها يوم الاثنين 15/11/1438هـ وسط منظومة متكاملة من الخدمات من قبل جميع الجهات التي تعمل بكل جد واجتهاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية مشيراً سموه أن المملكة العربية السعودية وشعبها تتشرف وتفاخر بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة غانمين الأجر والمثوبة .
بعد ذلك اطلع سموه المجلس على ما أعلنه نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس صندوق الاستثمارات عن مشروع البحر الأحمر وما أحدثه من ردود فعل ايجابية ويتطلع الجميع بنجاحه لما فيه مصلحة البلاد .
 كما تابع المجلس سير العمل في المشاريع المعتمدة حيث اطلع على التقارير الواردة من الجهات الحكومية في المنطقة المتضمنة الوضع الحالي للمشاريع التابعة لها ونسب الإنجاز ، وقد أكّد سمو رئيس المجلس على مدراء الأجهزة الحكومية بالاهتمام ومتابعة تنفيذ المشاريع من خلال حث المقاولين على سرعة إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد .
بعد ذلك ناقش المجلس التقارير الواردة للمجلس من عدد من الجهات ووجه حيالها اللازم .
كما ناقش المجلس الموضوعات المرفوعة له من السادة أعضاء المجلس المتضمنة تشكيل لجنة من عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من مستثمرين ومشغلين للخدمات السياحية تتولى التسويق السياحي والاستثماري للمنطقة ، وتدارس المجلس حاجة بعض المحافظات لبعض المرافق الحكومية ، وناقش أيضاً مجموعة من المبادرات الوطنية التي قدمت للمجلس وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حياله عدد من القرارات .
كما أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لأسرة معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي الذي انتقل إلى رحمة الله سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

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