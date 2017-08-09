أمانة العاصمة المقدسة تستعرض سبل جودة الغذاء في الحج

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بالعاصمة المقدسة ملتقى جودة وسلامة الغذاء في الحج ، الذي نظمته أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الجودة و التميز المؤسسي .

وفي بداية الملتقى القى معالي امين العاصمه المقدسه الدكتور اسامه بن فضل البار كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمه لهذا الملتقى ، وقال ان هذه الرعاية ستدفع بالجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل التطوير والتحسين ورفع كفاءة جودة وسلامة الغذاء في الحج وتحقيق الإستفادة المطلوبة للجهات المشاركة في الملتقى من خلال إستعراض الأوراق العلمية للمحاضرين .

ونوه معاليه بما تحظى به هذه المدينة المقدسة من اهتمام بالغ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظ الله – حرصا على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتهيئة كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم ، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، حيث تبذل جميع القطاعات العاملة في الحج أقصى الجهود لتطوير الخدمات بالشكل والمضمون الذي يتطلع اليه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة بأن صناعة الغذاء من أهم الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام ، لارتباطها بجانب مهم ، حيث تلعب التغذية السليمة دورا مهماً في المحافظة على الصحة العامة خلال موسم الحج ، وتقوم الأمانة والجهات المعنية باستنفار أقصى الجهود وفق خطط احترافية مدروسة لانجاز المهام المكلفة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية ، مشيرا الى أن هذا الملتقى سيشكل تطورا كبيرا في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنه وعالية الجودة والمتنوعة ، المقدمة للضيوف الرحمن في موسم الحج ، حيث يتطلب الاداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدرا عاليا من الخصوصية ويستلزم مستوى رفيع من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه ، فالجودة في مجال الغذاء تعني الاهتمام بالسمات والخصائص للمنتج والخدمة ، ولتلبية احتياجات ومتطلبات الحجاج المتعلقة بالغذاء .

بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة كلمته خلال الملتقى والتي تحدث فيها عن جهود المجلس السعودي للجودة في سلامة الغذاء وطرق تطبيق الاشتراطات والانظمة المتعلقة بجودة صناعة الغذاء ، ثم شاهد الجميع فلماً مرئياً بعنوان ( بغذائكم نهتم ) .

عقب ذلك قام صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة ، بتكريم عدد من المميزين والجهات المشاركة ، والشركات والافراد ، وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم .

ثم بدء طرح واستعراض المحاضرات والاوراق العلمية المشاركة في الملتقى ، والتي شملت محاضرة اسس ومبادئ ادارة سلامة الغذاء قدمها الدكتور هاني فتياني من المجلس السعودي للجودة ، ومحاضرة دور الادارة العامة لصحة البيئة في تحقيق سلامة الغذاء قدمها الدكتور بشير ابو نجم من امانة العاصمة المقدسة ، ومحاضرة تغذية ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة – تحديات الجودة والحلول المستدامة قدمها الدكتور ابراهيم الصيني شركة ضيافة البلد الامين ، ومحاضرة دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق سلامة الغذاء قدمها المهندس محمد المطيري من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومحاضرة دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الغذاء قدمها الاستاذ احمد الشريف من قطاع شركات الاعاشة .

وقد ركزت في مجملها على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن ، والدور الذي تلعبه الاجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج ، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك ، خاصة في ظل تواجد عدد من شركات الاعاشة والتموين ، حيث يعتبر هذا الملتقى أحد المكونات الفاعلة ضمن منظومة متكاملة تحرص أمانة العاصمة المقدسة على تفعيلها لتحقيق جودة وسلامة الغذاء في الحج ، وهو خطوة مهمة للتعامل مع التحديات في هذا المجال .

وفي الختام أكد المهندس إبراهيم بن حامد صائغ مدير إدارة الجودة و التميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة أن الملتقى الذي شاركت فيه عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الخاصة ، قد ساهم ولله الحمد في ترابط الجهود من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات في جودة وسلامة الغذاء وتجنب مخاطر تداول الأغذية بطريقة عشوائية والعمل على الإرتقاء وتقديم الحلول الواقعية والمبادرات التطويرية لضمان تحقيق جودة وسلامة الغذاء في الحج ، وبهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن .