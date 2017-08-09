 أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج العمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج العمرة

أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج العمرة
المناطق - تبوك
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار اليوم بمكتب سموه بالإمارة اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحبقاني ومدراء الإدارات الحكومية المدينة والعسكرية ذات العلاقة وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه –حفظهما الله- والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وقال سموه أن خدمة ضيوف بيت الله شرف عظيم لنا جميعاً في المملكة العربية السعودية وبلادنا ولله الحمد شرفها الله بوجود الحرمين الشريفين وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة بالمنفذ والتي تقدم جميع التسهيلات والخدمات منذ افتتاح مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار  في الخامس عشر من هذا الشهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات المتكاملة من جميع الجهات بعد ذلك اطلع سموه على تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبل كل جهة حكومية كما ناقش الاجتماع عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ووجه حيالها اللازم .

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