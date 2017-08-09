ربط أعمال المقاولين “إلكترونياً” لضمان جودة الخدمات

أكد مدير عام تنسيق المشروعات عبدالله بن محمد الجوني بأنه حرصاً من الأمانة ، واهتماما منها بتحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة ، و نظرا لاتساع نطاق الأعمال الفنية ، ولما لها من دور كبير في العمل البلدي من خلال تطوير أساليب العمل لضمان جودة المخرجات ، فقد تم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لربط جميع الإدارات المختصة ببرنامج الرخص بالأمانة .

و بين الجوني بأن إدارة المشروعات قد قامت بالعمل وفق آلية الكترونية منظمة و ذلك لمتابعة أعمال المقاولين بغرض ضمان جودة إيصال الخدمات للإدارات الحكومية و المنازل في أحياء مدينة أبها .

و أشار إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الالكتروني مع المقاولين مثل إصدار التراخيص بشرط استيفاء الطلبات الضرورية .

واستطرد بأن جميع أعمال الإدارة حاليا تتم الكترونيا ، وذلك باستخدام برنامج الــ GIS لتنزيل المواقع المراد العمل بها ، بالإضافة إلى معرفة مسار المشاريع و الخدمات الأرضية الأخرى ، و نوه الجوني مضيفا بأنه قد تم مؤخرا منح أكثر من 115 من المقاولين اسم مستخدم خاص بهم ، كما صدر ما يقارب 600 ترخيص .

و أردف في سياق حديثه إلى أن إدارة تنسيق المشروعات بأمانة عسير لديها فريق متكامل من الكوادر الفنية و الفرق المتخصصة للمراقبة و متابعة أعمال الحفر و الردم من قبل المقاولين ، إضافة إلى التأكد من تطبيق المقاولين للوسائل السلامة خلال عملهم بالمشروعات ، و نوه إلى أنه قد تم إغلاق ما يقارب الـ 60 بلاغا و الذي ورد عن طريق رقم عمليات الأمانة الموحد 940 ، فيما قامت الإدارة بأكثر من 450 جولة مجدولة و غير مجدولة و ذلك حرصا على متابعة أعمال المقاولين ، سواء كانت أعمال حفر عادية أو طارئة خلال الفترة من تاريخ 1/7/1438 هـ إلى تاريخ 30/10/1438 هـ .

واختتم حديثه قائلا بأنه لن يتم منح أي مقاول إخلاء طرف إلا بعد التأكد من انه تم إعادة الوضع كما كان عليه ، وفقا للمواصفات و الأصول الفنية المتبعة ، وبعد تأكد الأمانة من أداء المقاول أعماله بأساليب منهجية دقيقة و بعيدة كل البعد عن الاجتهادات .