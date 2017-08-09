“صيف القصيم 38” يواصل فعالياته بالتنوع والتشويق

تواصل عدد من الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ برامج “صيف القصيم 38 .. متعة ومعرفة” تقديم مجموعة من الفعاليات والملتقيات الإثرائية والفكرية والرياضية، لشباب وفتيات المنطقة، بما يفوق 200 فعالية خلال الإجازة الصيفية، في الفترة الممتدة من 8/10/1438هـ وحتى 4/12/1438هـ .

وتأتي هذه البرامج والفعاليات بمتابعة وتنظيم من قبل إمارة منطقة القصيم، وبمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة، المتمثلة بالإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع وزار ة الثقافة والإعلام، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية والصناعية، والجامعة، والأمانة.

وذلك عبر التنسيق المشترك فيما بين تلك الجهات وتوزيع الأدوار والأسابيع المحددة لكل جهة، إيمانًا من القطاعات الحكومية بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية لتقديم الخيارات البديلة، الإثرائية، والإنمائية، للشباب والفتيات خلال فترة الصيف، بما يعود عليهم ويملئ أوقاتهم بالخير والمنفعة لهم ولمجتمعهم، وإضافة للمزيد من المكتسبات المعرفية والمهارية لهم.

وتشتمل الفعاليات على البرامج المعززة للانتماء الوطني، والمناشط التعليمية، والثقافية، والترفيهية، والتطوعية، إلى جانب دورات تدريبية في التقنية والبرمجيات وفعاليات سياحية بالمنطقة، حيث تتسم تلك البرامج بتنوع الموضوعات لتلبي رغبات واحتياجات المستهدفين من الطلاب والطالبات، ومن كافة الفئات العمرية في المجتمع .

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بتقديم برامج موجهة للطلاب والطالبات، تستهدف بناء الشخصية المتوازنة للنشء، وحمايتهم تربوياً وفكرياً، والعمل على تنمية القيم الفاضلة والانتماء الوطني في نفوس المستفيدين من برامجها المتنوعة، عبر 33 ناديًا تمثل أندية الحي والموسمية “بنين، وبنات” بالإضافة إلى استغلال عدد من المواقع العامة بالمنطقة من الحدائق والأسواق التجارية والتي نفذت خلالها مجموعة من البرامج العامة كإقامة جناح في المعرض الوطني الدائم يتضمن بطولات جنودنا في الحد الجنوبي، وتخصيص فعالية “المرسم الوطني” للعائلة، وكذلك مسرحية “الأرنب الشقي”، وإطلاق حملة إعلامية تظم كل ما يخص مكتبة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وتوزيع نشرات تعريفية بالمكتبة وكيفية الوصول لها، وبرامج صحية.

وقدمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعة من البرامج التدريبية التي تسهم في دعم الشباب والفتيات في الحياة كصيانة الجوال، ومبادئ في الكهرباء، وصيانة المركبات، والأجهزة المنزلية، وتصوير الأزياء، والتطريز، والحساب الآلي، وصناعة الغذاء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات رياضية، وثقافية.

وأدرج فرع وزارة الثقافة والإعلام ضمن برامجه ورش تصوير المنتجات، والبورتيه، وصناعة الفيلم خصصت لفئة الشباب. ونفذ مكتب هيئة الرياضة منافسات رياضية متنوعة في ألعاب القدم، والطائرة، والتنس، والدراجات، والسلة، والتكواندو، وهي الفعاليات التي لاقت تفاعلاً وتنافسًا من كافة الفئات العمرية للرجال.

وطرحت جامعة القصيم فعاليات متنوعة تمثلت بدورات تدريبية مهنية، وبرامج تهيئة لطلاب الجامعة من الجنسين بهدف إعداد الطالبة والطالبة للمرحلة الجامعية، وحملات توعوية وتثقيفية وفكرية تسعى لتحصين الشباب من الأفكار الضالة، كما نفذت الجامعة مهرجان إنشادي، ومسرح للوطن، ودعمت الشباب نحو العمل في سوق التمور من خلال برنامج “التاجر الواعد”.

وقدمت الغرفة التجارية والصناعية برامج تدريبية متعددة، تسعى لإكساب الشباب والفتيات مهارات حياتية تسهم في انخراطهم بالتجارة والصناعة، عبر تقديم دورات، ولقاءات تسهم بفتح الآفاق وتوسيع المدارك والإطلاع على فرص العمل، والتسويق، والإدارة، واكتشاف أسرار التجارة والمشاريع، وحفظ وحماية الحقوق والعلامات التجارية.

وأعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة “الباص السياحي” للتعريف بالمواقع والمعالم ضمن جولة متاحة لكافة المجتمع، بالإضافة لمهرجانات التمور والتسوق في عدد من مدينة بريدة والمحافظات وهي الفعاليات التي تهدف للتعريف بالمنطقة، وبفرص العمل، ونشر ثقافة السياحة الداخلية وتشجيعها، كما تقدم دورات في الإرشاد السياحي، والعلاقات العامة، وابتكار المشاريع.

وخصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عددًا من البرامج التدريبية في مختلف المجالات مستهدفة الشباب والفتيات، بهدف تقديم دورات نوعية، وأعدت ملتقيات فكرية وثقافية، ومهرجانات ترفيهية، ورياضية، وأنشطة جاذبة ومشوقة، تجمع بين الترفيه والمتعة والمعرفة.

وتستثمر أمانة منطقة القصيم المهرجانات المقامة لتنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة، وتوظيفها لخدمة العائلة بمختلف مكوناتها، حيث تقدم فعاليات خاصة بالأطفال عبر مسرح يقدم فقرات خاصة عن طريق المسابقات والسحوبات والمواهب، من خلال الشخصيات الكرتونية المحببة. كما تقدم الأمانة فعالية “قصيمي” والتي تهتم بالمواهب الشعرية والشخصيات المشهورة المميزة من الكوادر والكفاءات الشبابية، كما توفر جولة على المواقع المميزة داخل مدينة بريدة عبر “الباص السياحي” .