” البيئة ” تحظر استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب حمى الوادي المتصدع

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب مرض حمى الوادي المتصدع .

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بوجود إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في تلك البلاد.

بدوره بين نائب المدير العام للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.