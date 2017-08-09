البحرين تنفي فتح مجالها الجوي أمام الخطوط القطرية

أكدت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن ما تم نشره وتداوله من أخبار بخصوص قيام مملكة البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء غير صحيح ومخالف للواقع.

وقالت شئون الطيران المدني ، في بيان لها اليوم ، إنه إشارة لما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام مملكة البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتباراً من يوم أمس، تود شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أن تؤكد إن ما تم نشره وتداوله من أخبار في هذا الخصوص غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن الاجواء الوطنية السيادية لمملكة البحرين مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر”

وأشارت إلى أن “جميع الممرات الجوية فوق اعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة انواعها من 11 حزيران/ يونيو الماضي ولم يطرأ عليها اي تغيير”

وقال البيان إن شئون الطيران المدني قامت «بتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية ، والتي تضمنت تخصيص مسارات طوارئ اضافية فوق أعالي البحار في اقليم البحرين لمعلومات الطيران وهو إجراء اتخذ من قبل مملكة البحرين لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كفلتها منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو ) بإدارتها ولا يعني ذلك إطلاقا أن البحرين قد سمحت لمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية”