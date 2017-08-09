بر الأحساء تعلن عن الأسعار الموحدة للأضاحي وتبدأ باستقبال المتبرعين

أعلنت جمعية البر بالأحساء عن الأسعار الموحدة لمشروع الأضاحي في نسخته الثانية بما يتناسب مع امكانيات المتبرعين حيث بلغ السعر المحدد للخروف النعيمي البلدي 1200 ريال، وسعر السواكني 800 ريال، فيما بلغ سعر البربري 550 ريال.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية حددت أسعار الأضاحي ضمن مشروع الاضاحي في نسخته الثانية بما يتناسب مع مقدرة المضحين على شراء الأضحية نظرا لتفاوت الأسعار التي تشهدها اسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على أحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية.

وأضاف البوسيف بأن الجمعية بدأت في استقبال المضحين في مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة بالهفوف يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 11 مساء، كما تستقبل المراكز التابعة للجمعية في المبرز والمزروعية والصالحية الشقيق الراغبين في أداء سنة الأضحية خلال أوقات الدوام الرسمي، علما بأن الجمعية حرصت على تقديم خدمة مميزة للمضحي تبدأ من استقبال المضحي في مراكز الجمعية ومكاتبها ومكتب خدمات المتبرعين وإيضاح كل ما يتعلق بالأضحية من ذبح وتوزيع على الأسر الفقيرة والمتعففة، واعطاء المتبرع جزء من الأضحية في حال رغبته، علما بأن الجمعية تحرص على ترقيم الاضاحي قبل ذبحها وتوزيعها بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، كما انتهت جميع المراكز من كافة استعداداتها بتوفير السيارات المبردة لحفظ اللحوم بعد الذبح واثناء التوزيع.

من جهة أخرى أكد مدير إدارة البحث الاجتماعي عبدالمنعم الحسين خلال الاجتماع الثاني الذي عقد مؤخرا بقاعة الاجتماعات بالجمعية بحضور مدير المشروع عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخوفي ومدير الإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي وممثلي مراكز الصالحية والمزروعية والمبرز والشقيق بأن الجمعية ومراكزها تشهد إقبالا كبيرا من المضحين نظير الثقة التي تحظى بها الجمعية في اختيار الأضاحي منذ سنوات طويلة، حيث توفر الجمعية على المتبرع ومن خلال فريق عمل مميز ومتمرس عناء البحث عن الأضاحي المجزية وشرائها وذبحها وتوزيعها على المحتاجين، حيث تم الاتفاق مع موردي المواشي على توحيد أسعار الأضاحي وذلك من منطلق حرص الجمعية على تأمين السعر امام المضحين وتقديم خدمة مميزة لهم، كما تم التنسيق مع عدد من الأطباء بالتعاون مع أمانة الأحساء وجامعة الملك فيصل للتأكد من سلامة لحوم الأضاحي قبل وبعد ذبحها وتفحصها قبل توزيعها على المحتاجين، كما حرصت الجمعية على تأمين أكبر قدر من العاملين والجزارين بالتعاون مع إدارة المسالخ بأمانة الأحساء لإنهاء الكميات الخاصة بالجمعية في وقت مبكر من يوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار الحسين بأنه ستصل اشعارات التحلل للمضحين عن طريق رسائل الجوال النصية حيث من المتوقع ان يكون وقت التحلل للمضحين من فئة النعيمي بعد صلاة ظهر يوم العيد وللمضحين من فئة السواكني بعد صلاة العصر، وللمضحين من فئة البربري بعد صلاة المغرب.