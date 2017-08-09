مجلس بلدي حائل يتابع جلساته باستقبال طلبات المواطنين لتعزيز خدمة المنطقة

عقد المجلس البلدي لامانة منطقة حائل اجتماعه الثلاثون بحضور رئيس المجلس البلدي للامانة الاستاذ فهد سعد العامر بحضور أعضاء المجلس حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات منها مناقشة موضوعين مقدم من رئيس المجلس فهد العامر بخصوص :

طلب سارية عليها علم المملكة بارتفاع لا يقل عن 150 م وطلب صيانة مرفق الامانة المسمى مركز الأمير فيصل بن فهد الثقافي الواقع في وسط المدينة وقد أوصی المجلس بإنشاء سارية عليها علم المملكة بارتفاع لا يقل عن 150 م وصيانة مرفق الامانة مركز الأمير فيصل بن فهد .

وكذلك مناقشة موضوعين مقدم من العضو حمود الهمزاني بخصوص

.إنشاء طريق من منتزه المغواة بمحاذاة الجبل حتى يلتقي بطريق جبه أمام محطة سلاسل وإنشاء طريق من دوار الكشرية محاذي للمخططات السكنية من جهة الغرب حتى قفار وممرات مشاة ومسطحات خضراء موصيا المجلس بإنشاء طريق منتزه المغواة بمحاذاة الجبل حتى يلتقي بطريق جبه وأيضا إنشاء طريق من دوار الكشرية محاذي للمخططات السكنية من جهة الغرب حتى قفار وممرات مشاة ومسطحات .

كما ناقش المجلس موضوع مقدم من العضو محمد الحربي بشأن إقامة دورات مياه داخل مدينة حائل بالشوارع العامة وكذلك الحدائق والميادين واتخذ المجلس أهمية عمل صيانة لدورات المياه القائمة وإنشاء دورات مياه داخل مدينة حائل في مواقع التجمع والساحات وكذلك الحدائق والميادين.

واستعرض المجلس موضوع مقدم من العضو فهد الجلعود بخصوص العودة إلى محاضر المجالس وقد أتخذ بشأنها ضرورة متابعة القرارات والتوصيات لدى الامانة التي لم يتم الرد عليها حسب اللائحة موصيا بضرورة تزويده بالتقارير الربع سنوية اللازمة للمشاريع والخدمات بوقتها و إشراك المجلس في اجتماعات الامانة التي تعقد بخصوص المشاريع والمواضيع البلدية وعرض جميع ما يتم عن تلك الاجتماعات على المجلس وعلى رؤساء اللجان عمل الآلية المناسبة لأعمالهم بما يرونه مناسبا لانجاز العمل والرقي به .

كما ناقش المجلس موضوع مقدم من المواطن مطلق الشمري بخصوص مشروع السفلتة بقرية مريفق وتنفيذ عقود تحسين وضع القرية وأوصی المجلس بإحالة طلب المواطن للأمانة لاتخاذ اللازم حياله و الافاده .

وكذلك خطاب مقدم للمجلس من المواطن محمد العبدان بخصوص الاهتمام بمداخل مدينة حائل مهتما المجلس بضم طلبه مع المطالبات السابقة من المجلس بهذا الخصوص

ومناقشة خطاب رئيس لجنة المشاريع المقيد بالمجلس بخصوص الطلب المقدم من المواطن ممدوح الرشيدي وأتخذ احاله طلبه للأمانة بتنفيذه

ومناقشة خطاب مقدم للمجلس من المواطن علي الضبعان بخصوص طلب إيقاف عملية تقليم الأشجار موصيا المجلس بإحالة طلبه للأمانة لاتخاذ اللازم حيال الموضوع والرد على المجلس

كما أستمع المجلس موضوع مقدم من العضو عايد العديم بخصوص عقد لقاء عاجل مع أمين المنطقة لمناقشة وضع الحدائق القائمة بالمدينة ومدى جاهزيتها لاستقبال الزوار واوصی المجلس بعقد اللقاء

كما استمع المجلس لموضوعين مقدم من العضو سلطان القرناس بشأن

طلب تقرير عن مشروع خدمة التواصل الالكتروني ” واتس الامانة ” عن ستة شهور وكل شهر على حده .

وطلب صورة عقد صيانة الكهرباء للبلديات الفرعية الجديد للاطلاع عليه .وأوصى المجلس بأهمية الطلبات

كما تمت مناقشة طلبات مقدمة من منصور الشيب وأهالي قرية نقبين بشأن تغيير اسم مسلخ النصية و قد أوصى المجلس بمخاطبة الامانة للإفادة عن المكاتبات التي تمت بخصوص المسلخ وعن موضوع تغيير المسمى ووجاهته وكذلك مناقشة موضوع مقدم من المواطن عايد الشمري بخصوص معاناة المواطنين مع مراقبين البلدية ولجنة السعودة لعدم تطبيق السعودة في سوق الخضار ( السمراء ) وقد أوصى المجلس بمخاطبة الامانة بتطبيق نظام السعودة ( تمكين ) على السوق بالتنسيق مع الجهات الأخرى

وتطبيق العقود المبرمة مع مقاول التحميل والتنزيل وضرورة إيجاد مكاتب مراقبة كما اقرها المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات الأخرى .