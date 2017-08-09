 دعا المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالعراق .. وزير النفط العراقي الجبيل الصناعية تجربه رائده وناجحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دعا المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالعراق .. وزير النفط العراقي الجبيل الصناعية تجربه رائده وناجحة مجلس بلدي حائل يتابع جلساته باستقبال طلبات المواطنين لتعزيز خدمة المنطقة بر الأحساء تعلن عن الأسعار الموحدة للأضاحي وتبدأ باستقبال المتبرعين البحرين تنفي فتح مجالها الجوي أمام الخطوط القطرية ” البيئة ” تحظر استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب حمى الوادي المتصدع جمرك مطار ينبع يحبط تهريب أكثر من 70 ألف حبة “كبتاجون” منافذ المملكة الجوية والبرية تستقبل أكثر من 440 ألف حاج حتى يوم أمس وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا لدى المملكة بالفيديو عمال مطعم بالدلم يقومون باصطياد السمك من بحيرة الصرف الصحي بالحاير طبيب بمستشفى الملك خالد بالخرج من الجنسية الكوبية يعلن إسلامه رصد ظاهر خسوف القمر بملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل نور التعاوني يزور بلدية غرب الدمام ويستعرض انجازاته

دعا المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالعراق .. وزير النفط العراقي الجبيل الصناعية تجربه رائده وناجحة

دعا المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالعراق .. وزير النفط العراقي الجبيل الصناعية تجربه رائده وناجحة
المناطق - سطام الفروان

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي في مبنى الهيئة الملكية بالجبيل مساء اليوم الأربعاء  وزير النفط العراقي جبار اللعيبي والوفد المرافق له وذلك في زيارة رسمية  للوفد  للاطلاع عن كثب  على أبرز معالم النهضة الصناعية والاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية .

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي “الجبيل الصناعية تجربة رائدة وناجحة ونحن فخورين فيها لما تمتلكه من تكنلوجيا وخبرات إدارية نتطلع لنقلها للعراق لتبادل الخبرات بين المملكة العربية السعودية والعراق. واضاف معالي الوزير العراقي نحن نتطلع لاستثمارات سعودية  بالعراق خصوصا  وأن العراق لديه مساحات طائلة من الاستثمار ووفرة كبيرة بالثروات الهيدروكربونية  والمياه أو حتى الثروة البشرية .

مشيراً إلى أنهم بدأوا مرحلة الإصلاح والبناء وذلك حين تجاوزوا اقوى تحديات الإرهاب  موضحاً أن العراق اصبح بيئة جاذبه ومناسبة للاستثمار خصوصا في  جنوب العراق وفي الوسط وفي الشمال. ودعا  اللعيبي جميع المستثمرين السعوديين الي الاستثمار في العراق لما تمتلكه من استثمارات واعدة.”

عقب ذلك اطلع  الوزير على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة على مركز الزوار التابع للهيئة الملكية بالجبيل  وتعرف من خلاله على أبرز  مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة.

ثم  قدمت شركات سابك. وساتورب ، بالإضافة إلى شركة صدارة عروض حية للخطط  الاستثمارية والمستقبلية والتطويرية التي تقوم بها الشركات في ظل البيئة الاستثمارية الخصبة المتوفرة في الجبيل الصناعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>