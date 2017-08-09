دعا المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالعراق .. وزير النفط العراقي الجبيل الصناعية تجربه رائده وناجحة

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي في مبنى الهيئة الملكية بالجبيل مساء اليوم الأربعاء وزير النفط العراقي جبار اللعيبي والوفد المرافق له وذلك في زيارة رسمية للوفد للاطلاع عن كثب على أبرز معالم النهضة الصناعية والاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية .

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي “الجبيل الصناعية تجربة رائدة وناجحة ونحن فخورين فيها لما تمتلكه من تكنلوجيا وخبرات إدارية نتطلع لنقلها للعراق لتبادل الخبرات بين المملكة العربية السعودية والعراق. واضاف معالي الوزير العراقي نحن نتطلع لاستثمارات سعودية بالعراق خصوصا وأن العراق لديه مساحات طائلة من الاستثمار ووفرة كبيرة بالثروات الهيدروكربونية والمياه أو حتى الثروة البشرية .

مشيراً إلى أنهم بدأوا مرحلة الإصلاح والبناء وذلك حين تجاوزوا اقوى تحديات الإرهاب موضحاً أن العراق اصبح بيئة جاذبه ومناسبة للاستثمار خصوصا في جنوب العراق وفي الوسط وفي الشمال. ودعا اللعيبي جميع المستثمرين السعوديين الي الاستثمار في العراق لما تمتلكه من استثمارات واعدة.”

عقب ذلك اطلع الوزير على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة على مركز الزوار التابع للهيئة الملكية بالجبيل وتعرف من خلاله على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة.

ثم قدمت شركات سابك. وساتورب ، بالإضافة إلى شركة صدارة عروض حية للخطط الاستثمارية والمستقبلية والتطويرية التي تقوم بها الشركات في ظل البيئة الاستثمارية الخصبة المتوفرة في الجبيل الصناعية.