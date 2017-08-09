إعلام “الحمدين” يؤكد دعم النظام القطري للإرهاب من خلال تعاطيه للأحداث في “العوامية”

كشف تعاطي الإعلام القطري، مع خبر دحر رجال الأمن للإرهابيين المتحصنين في بلدة العوامية، مدى الدعم الواضح والصريح لنظام “الحمدين” للإرهابيين والعمليات الإرهابية في المملكة.

فالمتابع للصحف ووسائل الإعلام القطرية المختلفة، في تعاطيها مع العوامية يظن للوهلة الأولى انه يقرأ صحفاً إيرانية، ناطقة باللغة العربية.

وخلال تلك التغطيات لما يدور في العوامية من مواجهة للإرهابيين المتحصنين في حي المسورة القديم، استخدم الإعلام القطري مصطلحات تدل على تعاطفه مع الإرهابيين وفقاً لسياسة النظام القطري الداعم للإرهاب في المنطقة .

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تطهير حي المسورة في العوامية التابعة لمحافظة القطيف من الإرهابيين المتحصنين فيه، الذين استهدفوا دوريات الأمن بقذائف “آ ربي جي”.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد قامت بتعويض أصحاب المنازل في الحي بمبالغ وصلت في مجملها إلى “800” مليون ريال، بهدف إقامة مركز حضاري وترفيهي لأهالي العوامية.