“هيومان رايتس ووتش”: 190 قتيلا وجريحا إثر هجمات شنتها ميليشيا الحوثي بتعز

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن 30 مدنيًا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 160 آخرين إثر هجمات مدفعية شنها الانقلابين والقوات الموالية لهم بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شنت هجمات مدفعية متكررة وعشوائية على أحياء سكنية في تعز، في انتهاك لقوانين الحرب خلال فترة 10 أيام في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن القصف على المدينة أدى إلى مقتل 30 مدنيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 160 آخرين، وفق أطباء في مستشفيين محليين.

وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويستن إن القصف الذي تُنفذه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المناطق المأهولة يتسبب في خسائر هائلة بين المدنيين، مطالبة ميليشيا الانقلاب بوقف هذه الهجمات العشوائية فورًا.

وشددت على أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قد يُواجهون تُهما بارتكاب جرائم حرب لأنهم أمروا بشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية في تعز.