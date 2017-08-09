 المملكة تُدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت قرية ميرزا أولنك في أفغانستان ومدينة العريش في مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة تُدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت قرية ميرزا أولنك في أفغانستان ومدينة العريش في مصر

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت قرية ميرزا أولنك في أفغانستان ومدينة العريش في مصر
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت كل من قرية ميرزا أولنك شمالي جمهورية أفغانستان الإسلامية ومدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنهما من وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهوريتي أفغانستان الإسلامية ومصر العربية حكومات وشعوب، مجدداً تضامن المملكة ومؤازرتها للدول الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

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