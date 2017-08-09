 مقتل ثلاث موظفات في قاعدة “باغرام” الأمريكية بأفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل ثلاث موظفات في قاعدة “باغرام” الأمريكية بأفغانستان

مقتل ثلاث موظفات في قاعدة “باغرام” الأمريكية بأفغانستان
المناطق - وكالات

أفادت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية بأن ثلاث موظفات أفغانيات في قاعدة “باغرام” الجوية الأمريكية قتلن وأصيبت أخرى بجروح في هجوم مسلح.

وقال حاكم منطقة “باغرام” عبد الشكور قدوسي إن المسلحين الذين هاجموا النساء قرب القاعدة الجوية تمكنوا من الهرب.

وأوضح قدوسي أن النساء كن يعملن في قسم الأمن داخل قاعدة “باغرام” الجوية وكانت مهمتهن تفتيش زوار القاعدة قبل دخولهم. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن “باغرام” تعتبر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان وتقع على بعد 40 كم جنوبي العاصمة كابل.

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