فرع وزارة التجارة بالمدينة يقف على أحد المصانع بعد تلقى معلومات بوجود غش تجاري

وقد تم التفتيش على المصنع والتأكد من صحة المعلومات وضبط عدد من المخالفات :

– غش تجاري يتمثل بتغيير تواريخ منتجات منتهية الصلاحية

– وجود عبوات واستكرات تواريخ مطبوعة وجاهزة للصق

– وجود منتجات معبأة لم تختم بالأغطية بعد

– وجود ملصقات وعبوات وأغطية لعدة منتجات جاهزة للاستخدام

– المصنع لايعمل بالنشاط المرخص له وجميع المضبوطات والعمل القائم تعود لمنتجات شركة أخرى تم زيارتها واستدعائها لعلاقتها المباشرة بالحالة

– سوء تخزين المنتجات والمواد الأولية حيث كانت مكشوفة ومحفوظة بدرجة حرارة تصل إلى أكثر من ٤٦درجة

– تغطية المستودع واخفاؤه وصعوبة الوصول إليه.



كما وجدت اللجنة منتجات لاتحمل بيانات تجارية عليه فقد تم ضبط جميع المخالفات والتى تجاوز عددها ١٣٤٠٠٠٠ مليون وثلاث مائة وأربعون ألف ما بين منتج نهائي ومواد أولية لللانتاج وملصقات واستكرات وعلب وأغطية .