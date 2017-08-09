مدير عام تعليم الشرقية يؤكد عامنا الدراسي المقبل يستند على مستويات عالية من الجاهزية

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1438 _ 1439 هـ اجتماعها الثالث ، بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، لمناقشة أهم استعدادات الإدارات المعنية في هذا الشأن والجهات ذات العلاقة، برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ؛ عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس “رئيس اللجنة ” وذلك بالقاعة الرئيسية للاجتماعات.

ومن الجانب الآخر بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات ، فاطمة الفهيد بقاعة الشؤون التعليمية للإدارة النسائية ، وعن طريق ربط الاتصال المباشر بـ مكتب مدير إدارة التخطيط والتطوير، وحضور عدد من مدراء ، ومساعد مدراء الإدارات المعنية من الجانبين.

وأكد سعادة مدير عام التعليم في بداية الاجتماع على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم ، وأن يكون تعليم المنطقة في أفضل جاهزية.

كما أكد سعادتة على التهيئة الناجحة من الإدارات ليكون عامنا ليس ناجحاً ؛ بل متطلعاً ومتميزاً جداً وعلى مستويات عالية من الجاهزية بكل فاعلية . مهيباً بالجميع للتعاون التكاملي فيما بينهم، ومواجهة التحديات أن وجدت.

ودار نقاش الاجتماع عن استعداد وجاهزية الإدارات المعنية ، وجاهزية إجراءات تسليم المباني المدرسية الجديدة بقطاعي البنين والبنات ، وأعداد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي ، وتم استعرض الخطة الموضوعة لاستلام المقررات والكتب الدراسية وتوزيعها ، واكتمال الهيئتين التعليمية والإدارية لقطاعي البنين والبنات.

وفي الختام .. أقرت الإدارات المعنية عدد من التوصيات المجمع عليها خلال الاجتماع.