 مدير عام تعليم الشرقية يؤكد عامنا الدراسي المقبل يستند على مستويات عالية من الجاهزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الشرقية يؤكد عامنا الدراسي المقبل يستند على مستويات عالية من الجاهزية

مدير عام تعليم الشرقية يؤكد عامنا الدراسي المقبل يستند على مستويات عالية من الجاهزية
المناطق _ عبدالله السعيدي
عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم  1438  _ 1439 هـ اجتماعها الثالث ، بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية  ، لمناقشة أهم استعدادات الإدارات المعنية  في هذا الشأن والجهات  ذات العلاقة، برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية  ؛ عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس “رئيس اللجنة ” وذلك بالقاعة الرئيسية للاجتماعات.
ومن الجانب الآخر بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات ، فاطمة الفهيد بقاعة الشؤون التعليمية للإدارة النسائية ، وعن طريق ربط الاتصال المباشر بـ  مكتب مدير إدارة التخطيط والتطوير، وحضور عدد من مدراء ، ومساعد مدراء الإدارات المعنية من الجانبين.
وأكد سعادة مدير عام التعليم في بداية الاجتماع على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم ، وأن يكون تعليم المنطقة في أفضل جاهزية.
كما أكد سعادتة على التهيئة الناجحة من الإدارات ليكون عامنا ليس ناجحاً ؛ بل متطلعاً ومتميزاً جداً وعلى مستويات عالية من الجاهزية بكل فاعلية . مهيباً بالجميع للتعاون التكاملي فيما بينهم،  ومواجهة التحديات أن وجدت.
ودار نقاش الاجتماع عن استعداد وجاهزية الإدارات المعنية ، وجاهزية إجراءات تسليم المباني المدرسية الجديدة بقطاعي البنين والبنات ، وأعداد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي ،  وتم استعرض الخطة الموضوعة لاستلام المقررات والكتب الدراسية وتوزيعها ، واكتمال الهيئتين التعليمية والإدارية لقطاعي البنين والبنات.
وفي الختام   ..  أقرت الإدارات المعنية عدد من التوصيات المجمع عليها خلال الاجتماع.

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