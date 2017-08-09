 تعليم الباحة يودع سبعة ملايين ريال ونصف في حسابات المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا يرقد بالعناية المركزة في لندن بعد تعرضه لجلطة الكلية التقنية بنجران تبدأ استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول الأحد القادم المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل اجتماعه الثلاثون رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء وبالشراكة مع أرامكو تنظمان لقاء توعوي للسلامة المرورية أمير جازان بالنيابة : عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر انطلاق الدوري السعودي ” جميل ” للمحترفين لكرة القدم 2017-2018 غدا تعليم الباحة يودع سبعة ملايين ريال ونصف في حسابات المستفيدين رئيس بعثة الحج الإيرانية يشكر المملكة على حسن استقبال حجاج إيران مدير عام تعليم الشرقية يؤكد عامنا الدراسي المقبل يستند على مستويات عالية من الجاهزية “الأطباء العرب”: اليمن بحاجة إلى 100 مليون دولار لتشغيل المراكز الصحية فرع وزارة التجارة بالمدينة يقف على أحد المصانع بعد تلقى معلومات بوجود غش تجاري

تعليم الباحة يودع سبعة ملايين ريال ونصف في حسابات المستفيدين

تعليم الباحة يودع سبعة ملايين ريال ونصف في حسابات المستفيدين
المناطق _ الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة بالإنابة الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي صرف مبالغ قاربت ( 7.5 ) سبعة ملايين ونصف ريال والتي تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين للأشهر الثلاثة الماضية ( شعبان ورمضان وشوال ) وكذلك مستحقات متعهدي نقل طلاب وطالبات التربية الخاصة للفصل الثاني ومستحقات أجور الدور لبعض ملاك  المباني المستأجرة ومستحقات خارج الدوام وانتدابات لبعض منسوبي ومنسوبات الإدارة وبدل سكن للمعلمين الموفدين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية الأستاذ ناصر الغامدي إلى أنه قد تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع بعد ان استكملت مسيرات الصرف اللازمة ودعاهم إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو مراجعة الإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك لاستلام مستحقاتهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>