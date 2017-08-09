تعليم الباحة يودع سبعة ملايين ريال ونصف في حسابات المستفيدين

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة بالإنابة الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي صرف مبالغ قاربت ( 7.5 ) سبعة ملايين ونصف ريال والتي تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين للأشهر الثلاثة الماضية ( شعبان ورمضان وشوال ) وكذلك مستحقات متعهدي نقل طلاب وطالبات التربية الخاصة للفصل الثاني ومستحقات أجور الدور لبعض ملاك المباني المستأجرة ومستحقات خارج الدوام وانتدابات لبعض منسوبي ومنسوبات الإدارة وبدل سكن للمعلمين الموفدين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية الأستاذ ناصر الغامدي إلى أنه قد تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع بعد ان استكملت مسيرات الصرف اللازمة ودعاهم إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو مراجعة الإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك لاستلام مستحقاتهم.