أمير جازان بالنيابة : عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، بجولة تفقدية لمحافظات الحدّ الجنوبي بالمنطقة ، شملت محافظات الطوال والحُرّث وصامطة ، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية لكافة محافظات منطقة جازان .

ووقف سموه ميدانيًا على أوضاع المحافظات الثلاث حيث التقى سموه بمحافظي المحافظات وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بها ، وجرى بحث العديد من الموضوعات المتعلقة باحتياج تلك المحافظات وسبل الارتقاء بها ، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات التنموية .

وافتتح سموه خلال جولته بمحافظة صامطة مركز الغسيل الكلوي “داڤيتا ” ، مطلعاً على ما يُقدمه المركز من خدمات طبية للأهالي .

كما افتتح سمو أمير منطقة جازان بالنيابة معرض المشروعات الحكومية بمحافظات الطوال والحُرّث وصامطة ، مطلعًا سموه على أركان المعرض المقام بقاعة الاحتفالات بصامطة ، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظات الثلاث عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها .

إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي ، حيث ألقى الدكتور عبد الله بن عمر مدخلي كلمة الأهالي بهذه المناسبة ، رحب فيها بزيارة سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، لافتاً إلى ما تجده المحافظات من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ، ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجازان الحسن آل خيرات قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظات الطوال والحُرّث وصامطة والالتقاء بالأهالي ، مبدياً فخره وإعجابه بما لمسه ووجده من عزة وشموخ لأهالي المحافظات الحدودية في دحر المعتدين ، في ظل قيادة حكيمة تولي جلّ اهتمامها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبين من الجميع ونسعى لتلمس الاحتياجات كافة .

وأكد سموه أن الظروف المحيطة بنا من تحديات إقليمية ودولية زادتنا قوة ومتانة وتلاحمًا ، مشددا على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في منطقة جازان بمشيئة اللـــَّه تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اللـــَّه – وبتعاون الجميع ، سائلا اللـــَّه تعالى أن يكتب النصر والتمكين لجنودنا وقواتنا المرابطة على الحدود ، وأن يتقبل شهدائنا الأبرار وأن يحفظ وطننا ومقدساتنا وقادتنا من كل مكروه .

بعد ذلك كرم سموه أبناء شهداء الواجب وكذلك المتميزين من أبناء المحافظات ، فيما تسلم سموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار ومحافظ الحُرّث سفر بن سعد الشهراني ووكيل محافظ الطوال جابر بن محمد عواف ومشايخ القبائل وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .