جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء وبالشراكة مع أرامكو تنظمان لقاء توعوي للسلامة المرورية

عقدت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية المُتمثلة بإدارة الإنتاج في خريص بالمنطقة الجنوبية وبحضور سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري وسعادة عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ياسر السليم وكذلك سعادة رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى مدينة العيون بالأحساء الدكتور ياسر السعيد بالإضافة إلى ممثل وفد شركة أرامكو السعودية من قسم الصيانة ببرنامج السلامة المرورية الأستاذ مشعل الملحم وعدد من الطاقم الإداري والإشرافي بالبرنامج لقاءاً توعوياً حول السلامة المرورية بمقر الجمعية.

واستُهل اللقاء باصطحاب الوفد في جولة حول أقسام الجمعية تعرف خلالها على دور كل قسم والمهام المُناطة به، بعد ذلك قدم “الجعفري” كلمة ترحيبية بالوفد معرفاً ببرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية التي ترفع من درجات وعي أفراد المجتمع ومدى أهمية اتباعهم لأنظمة السلامة المرورية، ثم حلق “السليم” بالحضور بهمساته المُلهمة في سماء الإعاقة الذي استطاع قهر المستحيل بقفزه كل الحواجز مُمتطياً جياد العزيمة والأمل محققاً كل طموحاته و ما يصبو إليه، بعدها عُرض فلماً قصيراً يضم أبرز إنجازات الجمعية خلال الأعوام السابقة ومن ثم أخذ “السعيد” بالحضور في وقفة طبية للحديث حول آثار الإصابات وأنواعها نتيجة الحوادث المرورية مشيداً بخدمات الجمعية العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أن للجمعية الدور البارز والفاعل في نشر الوعي المجتمعي وتثقيف مختلف فئات المجتمع بشأن الحوادث المرورية فقد جسدت فلماً قصيراً يحاكي واقعنا المرير في العبث بالأجهزة الذكية أثناء القيادة، بعد ذلك أُتيح المجال لأشخاص أعاقت الحوادث أجسادهم ولم تُعق أفكارهم وإبداعهم للحديث حول تجاربهم مع الحوادث المرورية التي سببت لهم إعاقة دائمة إنهم مجموعة من أعضاء فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع للجمعية وهم الأستاذ عبدالله الشمري والأستاذ نايف الظفر والأستاذ متعب الدوسري الذين تعرضوا لحوادث مرورية كادت أن تزهق أرواحهم نتيجة التهور إما بعدم اتباعهم لوسائل السلامة وعدم تقيدهم بالأنظمة المرورية أو نتيجة تهور الآخرين وعدم مبالاتهم متمنين أن يعود بهم الزمن للوراء ليتفادوا ما هم عليه، داعين الحضور إلى أخذ العظة والعبرة وعدم التهور واتباع وسائل السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشار “الملحم” إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل إسهامات أرامكو السعودية المتواصلة في رفع مستوى الوعي حول الحوادث المرورية بين موظفيها وكونه أحد برامج السلامة المرورية لعام 2017م في إدارة الإنتاج في خريص بقسم الصيانة ببرنامج السلامة المرورية والتي تهدف إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تسببت الحوادث المرورية في إعاقتهم، مقدماً شكره الجزيل لإدارة الجمعية على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة.

ومن جانبه دعا مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري إلى المزيد من اللقاءات والمعارض التوعوية التي تعنى برفع مستوى الوعي المروري وضرورة الالتزام بمفاهيم السلامة أثناء القيادة الأمر الذي من شأنه تثقيف مختلف فئات المجتمع بتفادي الأخطار وتجنب الحوادث حفاظاً على الموارد المادية والطاقات البشرية من الاستنزاف.